I consigli del fantacalcio: chi schierare e chi evitare nella 36ª giornata di Serie A

Al via il weekend di Serie A con la 36ª giornata ed è arrivato anche il momento del Fantacalcio. Nel primo match in campo Frosinone e Inter in una sfida importate per la squadra di Eusebio Di Francesco. Sabato Napoli-Bologna e Milan-Cagliari.

Domenica il lunch match tra Lazio e Empoli. Domenica Genoa-Sassuolo e Verona-Torino, alle 18 Juventus-Salernitana e in serata il big match Atalanta-Roma. Lunedì Lecce-Udinese e Fiorentina-Monza. Ecco i consigli del fantacalcio di CalcioWeb.

Chi schierare e chi evitare ruolo per ruolo

Portieri

Chi schierare: puntiamo sulla sorpresa Montipò nella sfida casalinga contro il Verona. In campo anche Szczesny della Juve contro la Salernitana e Sportiello del Milan contro il Cagliari.

Chi evitare: Audero potrebbe subire almeno un gol nella sfida tra Frosinone e Inter. A rischio anche Meret e Skorupski in Napoli-Bologna, poi Svilar e Carnesecchi in Atalanta-Roma.

Difensori

Chi schierare: occhio a Dorgu del Lecce, in grado di spaccare le partite in qualsiasi momento e contro l’Udinese potrebbe giocare in posizione leggermente avanzata. Almeno uno tra Gatti e Bremer potrebbe sbloccare Juventus-Salernitana.

Chi evitare: Rrahmani e Juan Jesus sono in grossa difficoltà e la partita contro il Bologna si preannuncia difficile. La coppia Mancini-Ndicka potrebbe pagare la fatica della sfida di Europa League contro il Leverkusen.

Centrocampisti

Chi schierare: Pioli sembra intenzionato a giocarsi la carta Chukwueze nella sfida casalinga contro il Cagliari. Il laziale Kamada è in ripresa e contro l’Empoli potrebbe ‘timbrare’ il cartellino. Puntiamo anche sugli inserimenti di Rabiot e sulla capacità dal dischetto di Paredes.

Chi evitare: Cajuste e Anguissa del Napoli sono a rischio cartellino. Si preannuncia una partita difficile per l’Empoli contro la Lazio: da evitare Grassi e Maleh.

Attaccanti

Chi schierare: Leao del Milan potrebbe pungere contro la difesa del Cagliari. Puntiamo sulla conferma di Immobile contro l’Empoli, Gudmundsson contro il Sassuolo e la coppia Vlahovic-Chiesa contro la Salernitana.

Chi evitare: Lukaku potrebbe pagare la delusione in Europa League nella sfida difficile contro la difesa dell’Atalanta. Da evitare anche Niang contro la Lazio.