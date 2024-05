Empoli, nuovo incidente per Niang: la Mercedes si schianta contro due auto

CalcioWeb

Un’altra disavventura per M’Baye Niang, attaccante dell’Empoli protagonista nel campionato di Serie A. La squadra di Davide Nicola è in campo per preparare il lunch match della 36ª giornata del massimo torneo italiano contro la Lazio.

Secondo quanto riporta ‘La Nazione’ un Suv Mercedes di colore grigio ha colpito due veicoli in sosta, distruggendo in parte un furgoncino e colpendo un’altra auto.

I dettagli

Fortunatamente non si sono registrati feriti, non sono intervenute le ambulanza ma solo la polizia per ricostruire l’incidente. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Quello che ancora risulta poco chiaro è se il calciatore fosse alla guida dell’auto o solo un passeggero.