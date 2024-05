Como, è qui la fest-A?! La gioia per il ritorno in Serie A: FOTO e VIDEO

CalcioWeb

Il Como festeggia il ritorno in Serie A 21 anni dopo l’ultima volta: in città scoppia la festa promozione dopo la gara contro il Cosenza

Sono servite tutte e 38 le giornate del campionato di Serie B, un’attesa lunga ma non quanto i 21 anni passati nelle categorie inferiori. La gioia adesso può finalmente esplodere: il Como ritorna in Serie A. Grazie all’1-1 contro il Cosenza, la formazione lombarda torna in massima serie a 21 anni di distanza dalla stagione 2002-2003, l’ultima disputata fra i grandi.

Dopo la delusione del turno precedente, in cui il Venezia era riuscito a strappare una clamorosa vittoria a tempo quasi scaduto, strozzando in gola l’urlo promozione, questa volta il Como ha potuto festeggiare. Tanto allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” quanto in in città è scoppiata la festa: Como e la sua gente ritornano in Serie A!