Malagò sul futuro di San Siro: “restyling? Sì, ma Milan e Inter puntano…”

Mentre la Serie A si avvia verso il termine della stagione, con un’ultima giornata ancora da giocare, resta caldissimo il tema legato al futuro di San Siro. Lo stadio milanese è un monumento del calcio internazionale, ancor di più italiano, ma tanto il Milan quanto l’Inter, per fare uno step successivo nel loro status di squadra, non possono più rinunciare all’idea di uno stadio di proprietà. Che si tratti di San Siro o no.

Restyling San Siro: il parere di Malagò

Dunque: quale sarà il futuro di San Siro? Sull’argomento è intervenuto Giovanni Malagò, ospite di ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1, analizzando la questione dal punto di vista delle imminenti Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: “il 24 giugno 2019, col sindaco Sala, abbiamo indicato che San Siro sarebbe stato il luogo ideale per la cerimonia inaugurale. Sapevamo che San Siro era oggetto di varie ipotesi, mi sembra che ormai in virtù di ricorsi, controricorsi e vincoli, San Siro rimarrà San Siro. Noi siamo felicissimi come Olimpiadi di usufruire di un San Siro a pieno regime. Ovviamente siamo anche i primi a sostenere un restyling per migliorarlo e renderlo all’altezza dell’evento olimpico. Poi Milan e Inter credo stiano puntando la prua della barca verso altre direzioni“.