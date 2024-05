GP Miami, beffa Ferrari nella notte: Sainz penalizzato e retrocesso, colpito anche Leclerc!

CalcioWeb

La prima vittoria in carriera di Lando Norris non è la sola, grande, sorpresa, del GP di Miami. Nella notte italiana, infatti, è arrivata anche una notizia amara per tutti i tifosi della Ferrari. Carlos Sainz è stato penalizzato di 5” per l’incidente con Piastri scalando dalla 4ª alla 5ª posizione nell’ordine d’arrivo del GP di Miami.

Colpito, di riflesso, anche Charles Leclerc. Al quarto posto, proprio dietro al monegasco, è salito Sergio Perez che ha guadagnato due punti e ha allungato in classifica proprio sul ferrarista (+5 punti).

L’ordine di arrivo del GP di Miami

Lando Norris Max Verstappen Charles Leclerc Sergio Perez Carlos Sainz * Lewis Hamilton Yuki Tsunoda George Russell Fernando Alonso Esteban Ocon

* penalizzato 5” per incidente con Piastri e retrocesso al 5° posto

La classifica piloti di Formula 1

Max Verstappen (Red Bull) 136 Sergio Perez (Red Bull) 103 Charles Leclerc (Ferrari) 98 Carlos Sainz (Ferrari) 83 Lando Norris (McLaren) 83 Oscar Piastri (McLaren) 41 George Russell (Mercedes) 37 Fernando Alonso (Aston Martin) 33 Lewis Hamilton (Mercedes) 27 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 14 Lance Stroll (Aston Martin) 9 Oliver Bearman (Ferrari) 6 Nico Hulkenberg (Haas) 6 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 5 Kevin Magnussen (Haas) 1 Esteban Ocon (Alpine) 1 Pierre Gasly (Alpine) 0 Alexander Albon (Williams) 0 Valtteri Bottas (Kick Sauber) 0 Guanyu Zhou (Kick Sauber) 0 Logan Sargeant (Williams) 0