Inter, indicazioni di Lautaro sul rinnovo: il paragone con… l’Argentina

CalcioWeb

Lautaro Martinez è stato uno dei principali protagonisti della vittoria dello scudetto dell’Inter e l’attaccante argentino è in contatto con il club per il rinnovo del contratto.

Milano è un po’ casa per Lautaro? “Sì. Grazie al calore dei tifosi mi sono sentito a casa dal primo momento. Ci sono sicuramente tante cose simili all’Argentina e altre invece diverse. Ci abbiamo messo un po’ a capire questa cosa, però io mi sono sentito sempre a casa”. Sono le parole del ‘Toro’, ospite insieme alla moglie Augustina della quarta puntata di Mamma Dilettante 3, il podcast di Diletta Leotta.

“Per me, ma in generale per un calciatore che arriva in un nuovo Paese, è importante sentire il calore dei tifosi o avere aiuto da tutta la gente che lavora per l’Inter. Ed e io questo l’ho avvertito dal primo giorno che sono arrivato. Questo – sottolinea – per me è stato fondamentale, perché all’inizio non giocavo, ero giovane, quindi era importante avere questo supporto”, conclude Lautaro Martinez.