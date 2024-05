Internazionali d’Italia, Djokovic eliminato da Tabilo: Sinner punta il numero 1 a Parigi!

CalcioWeb

Si conclude ai 16esimi di finale il cammino di Novak Djokovic agli Internazionali d’Italia. Dopo la querelle legata alla borraccia, il campione serbo vive un altro momento drammatico, questa volta tutto sportivo. Il numero 1 al mondo viene sorpreso da Alejandro Tabilo, cileno numero 32 al mondo che mai aveva affrontato in carriera.

In appena 68 minuti il sudamericano piazza un sorprendente 2-6 / 3-6 che non lascia scampo a un Djokovic apparso ben lontano dalla sua forma migliore, incapace di imporre il proprio gioco e con un’apparente fretta nel chiudere i colpi (e il match?) che non è sicuramente da lui.

Risultato che farà sorridere Jannik Sinner. Il tennista italiano, che non ha preso parte al Masters 1000 di Roma per infortunio, vede avvicinarsi sempre più il primo posto della classifica ATP. Djokovic, campione in carica del Roland Garros, dovrà raggiungere almeno la finale di Parigi per restargli davanti. In caso contrario, Sinner diventerebbe numero 1 al mondo anche senza giocare lo Slam francese.