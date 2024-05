Internazionali d’Italia, è dery Lazio-Roma! Opelka: “romanista sei l’ananas sulla pizza”

CalcioWeb

È tempo di grande tennis a Roma con gli Internazionali d’Italia finalmente al via. Ma nella Capitale, quando si parla di sport, il primo riferimento resta sempre il derby fra Roma e Lazio, anche per i tennisti. Capita dunque che, Reilly Opelka, tennista americano, diventi l’eroe della tifoseria biancoceleste per un giorno.

Tommy Paul, tennista americano e amico di Opelka, lo ha taggato sotto una serie di foto postate su Instagram riguardanti un allenamento a Roma svolto con un outfit biancoceleste e la scritta: “forza Lazio”. La risposta di Opelka è stata pungente… per i tifosi della Roma: “romanista ananas sulla pizza”, ha commentato.

In risposta tanti commenti dei tifosi giallorossi che hanno risposto con altri paragoni divertenti come “laziale come il cappuccino dopo la carbonara”, ai quali Opelka ha risposto, a sua volta, con “annaffia er bonsai” e “romanista come un tour guidato alla Fontana di Trevis, un turista”. Un modo sicuramente goliardico per stuzzicare i tifosi avversari senza scaldare troppo i toni.