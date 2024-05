Swiatek regina di Roma: Sabalenka dominata nella finale degli Internazionali d’Italia

CalcioWeb

A differenza del tabellone maschile, impronosticabile fra assenze, infortuni e sconfitte contro pronostico, la finale femminile degli Internazionali d’Italia ha rispettato le attese dalla vigilia. Da una parte Iga Swiatek, numero 1 al mondo, dall’altra Aryna Sabalenka, numero del ranking, le due tenniste più forti, concrete e continue in un circuito femminile fin troppo spesso altalenante.

Nonostante l’alto livello delle due giocatrici, la finale del Masters 1000 di Roma è stata senza storia. In 1 ora e 30 minuti di gioco, Iga Swiatek ha vinto la finale degli Internazionali d’Italia battendo in 2 set Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-2 / 6-3. Per la tennista polacca è il terzo titolo a Roma, bis del successo a Madrid che sottolinea come sul rosso sia la giocatrice da battere nonchè la candidata principale alla vittoria del Roland Garros.