Juventus, che fine ha fatto Tiago Djalò? Sembrava pronto, ha giocato 0 minuti

L’assenza di Danilo, causa infortunio, nel finale di stagione della Juventus fa scorrere i nomi della lista dei possibili sostituti. Fra di essi anche Tiago Djalò, vero e proprio oggetto misterioso. Il difensore portoghese, acquistato a gennaio, veniva dalla rottura del legamento crociato rimediata nel maggio 2023, ma sembrava pronto per tornare a pieno regime. Nella conferenza stampa di presentazione dello scorso gennaio lo aveva confermato.

Da quel momento sono passati 3 mesi in cui ha raccolto 0 presenze in campo. Probabilmente, visti i mesi complicati della seconda metà di stagione dei bianconeri, Allegri avrà pensato di non alterare gli equilibri difensivi affidandosi a un nuovo arrivato che ancora non conosce bene nè la Serie A nè le dinamiche della Juventus. Secondo indiscrezioni citate da “La Gazzetta dello Sport”, Tiago Djalò si sarebbe presentato un po’ in ritardo rispetto alle attese, aspetto che non gli avrebbe permesso di scalare le gerarchie di gradimento nelle rotazioni di Allegri.

Comprato al costo di 3 milioni di euro nonostante la scadenza del contratto in estate, cifra versata per anticipare l’Inter che aveva una base di accordo per giugno, il calciatore è da considerarsi, vista la gestione, un investimento per la prossima stagione: i mesi passati alla Continassa dovrebbero fungere da adattamento. Non è da escludere però una cessione in prestito per favorirne l’ambientamento nel calcio italiano con un minutaggio maggiore. Chissà, intanto, se contro la Salernitana, già retrocessa, potrà fare il suo esordio in bianconero.