Lazio, 2-2 a Monza e occasione persa: cosa dice il calendario per la rimonta Champions

La rimonta Champions della Lazio osserva una battuta di stop. Dopo 3 vittorie consecutive, i biancocelesti vanno vicinissimi al quarto successo di fila, ma si scontrano contro un Monza che, seppur salvo, non fa sconti proprio a nessuno.

Djuric, con una doppietta che recupera prima il vantaggio iniziale di Immobile e poi il secondo tentativo di rimettere il naso avanti, firmato da Vecino, impedisce ai capitolini di ottenere tre punti pesantissimi che avrebbero permesso di accorciare a -1 dalla Roma e dal 5° posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla Champions League.

La Lazio resta, dunque, a -3 in attesa di Roma-Juventus e con i giallorossi che dovranno affrontare anche l’Atalanta, terza incomoda fra le due romane per la corsa Champions League. I bergamaschi, infatti, hanno 3 punti che sembrano assicurati contro la Salernitana già retrocessa e dovranno anche recuperare una gara contro la Fiorentina, probabilmente, al termine del campionato visto il calendario fitto di entrambe.

Calendario Lazio

Dal canto suo, la Lazio non può far altro che continuare a sperare e fare più punti possibili. Contro Empoli e Sassuolo, nelle due gare casalinghe, dovranno arrivare per forza 6 punti per alimentare la rincorsa Champions. L’Inter, nell’ultima casalinga a San Siro, potrebbe non fare sconti ma le motivazioni di una possibile corsa europea ancora aperta dovranno fare la differenza. I risultati di Roma e Atalanta, nelle gare rimaste, dovranno essere, inoltre, favorevoli. Uno scenario complicato, ma non impossibile.

12 aprile – Lazio-Empoli

19 aprile – Inter-Lazio

26 aprile – Lazio-Sassuolo

Classifica Serie A

Inter 89 Milan 79 Juventus 65 Bologna 64 Roma 59 Atalanta 57 Lazio 56 Fiorentina 50 Napoli 50 Torino 47 Monza 45 Genoa 42 Lecce 36 Cagliari 32 Verona 31 Frosinone 31 Empoli 31 Udinese 29 Sassuolo 26 Salernitana 15