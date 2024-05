Lazio, 50 anni dal primo Scudetto: il francobollo che celebra l’impresa

CalcioWeb

In occasione dei 50 anni del primo Scudetto vinto dalla Lazio, Poste Italiane ha comunicato l’emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” del valore della tariffa B pari a 1,25€, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Francobollo singolo

Su un fondino biancoceleste, i colori della Società Sportiva Lazio e su cui è ripetuto a tappeto il nome del Club, sono riprodotti, rispettivamente a sinistra e a destra, i loghi d’epoca e attuale della Società; in alto a destra è riprodotto lo scudetto tricolore, rappresentativo della vittoria nel Campionato di calcio italiano 1973 – 1974; delimita la vignetta, in basso, un nastro celeste e blu. Completano il francobollo la legenda “50° ANNIVERSARIO 1° SCUDETTO DELLA S.S. LAZIO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Foglietto

In primo piano è presente una foto raffigurante la squadra di calcio della Società sportiva Lazio vincitrice del Campionato di Calcio 1973 1974, affiancata dall’allenatore e dal viceallenatore. Sullo sfondo, su una campitura celeste su cui è ripetuto a tappeto il nome del club, si staglia, al centro, l’aquila stilizzata, simbolo della Società, tratta dal logo. In alto a destra, è incastonato il medesimo francobollo.

Completano il foglietto le legende “una squadra, una leggenda”, “campionato di calcio 1973-1974” e “da sinistra a destra in piedi: Lovati, Chinagia, Petrelli, Pulici, Martini, Oddi, Wilson, Maestrelli da sinistra a destra accosciati: Nanni, Garlaschelli, D’amico, Frustalupi, Re, Cecconi”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio filatelia Roma.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a quattro ante, contenente una quartina di francobolli, il foglietto, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione, il bollettino illustrativo, al prezzo di 25€.