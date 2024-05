Lazio, scoppia un altro caso Luis Alberto: escluso dalla sfida contro l’Empoli

CalcioWeb

La Lazio è in campo per preparare la sfida del campionato di Serie A. Il tecnico Igor Tudor ha convocato 22 giocatori in vista del lunch match di domani contro l’Empoli all’Olimpico. Nella lista, a sorpresa, non c’è Luis Alberto.

Questo l’elenco completo. Portieri: Mandas, Provedel, Renzetti; Difensori: Casale, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli; Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Rovella, Vecino; Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Gonzalez, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni.

Il caso alla Lazio

Luis Alberto non è stato convocato per la partita contro l’Empoli. Lo spagnolo, che dopo il match contro la Salernitana aveva annunciato apertamente l’intenzione di non voler più far parte del progetto, non rientra infatti nell’elenco dei convocati. Il numero 10 biancoceleste, inoltre, non ha preso parte alla rifinitura.