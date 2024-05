Questo Leverkusen è ingiocabile: colpo all’Olimpico e 47 partite senza sconfitte! L’Atalanta c’è, la finale è più vicina

CalcioWeb

Serata dai due volti per le squadre italiane in Europa League: da una parte il pareggio dell’Atalanta sul difficile campo del Marsiglia e il netto passo in avanti verso la storica qualificazione in finale, dall’altra la sconfitta pesante della Roma contro la corazzata Bayer Leverkusen.

La squadra di Xabi Alonso continua a confermarsi una squadra fortissima e allenata alla perfezione dall’ex centrocampista. I tedeschi sono ancora imbattuti in stagione (47 partite senza sconfitte) e non è assolutamente un caso. Pubblico delle grandi occasioni allo stadio e coreografia mozzafiato.

La Roma gioca a ritmi altissimi e sfiora il gol in avvio, il colpo di testa di Lukaku si stampa sulla traversa. Al 27′ la gara svolta: erroraccio di Karsdorp (poi fischiato dallo stadio) e gol del vantaggio di Wirtz. I tedeschi sono padroni del campo e De Rossi non trova le contromisure. Al 73′ è Andrich con un capolavoro a siglare il definitivo 0-2. Nel finale il gol divorato da Abraham. Il Leverkusen si avvicina a grandi passi alla qualificazione in finale e le speranze di Triplete sono sempre più concrete (dopo la vittoria della Bundesliga e in attesa della finale di Coppa di Germania).

Marsiglia-Atalanta

L’Atalanta strappa un pareggio importante in Francia e si avvicina alla finale di Europa League. Il protagonista è il solito Scamacca: all’11’ l’attaccante della Nazionale italiana sigla il gol del vantaggio. Al 21′ il Marsiglia trova il pareggio con Chancel Mbemba.

Aubameyang sfiora il gol del vantaggio, poi un altro tentativo dell’ex Inter Kondogbia. Al 64′ gol annullato a Sarr, poi la traversa di Ounahi salva il portiere Musso. Finisce 1-1, l’Atalanta si avvicina alla finale.