Messi, all’asta il tovagliolo su cui firmò il primo contratto con il Barça: il prezzo di partenza è pazzesco | FOTO

CalcioWeb

Leo Messi è stato un idolo per i tifosi del Barcellona e anche con la maglia dell’Inter Miami continua a togliersi grandi soddisfazioni. L’argentino è considerato uno dei calciatori più forti della storia del calcio: i 44 trofei ufficiali vinti in carriera lo rendono il calciatore più titolato di sempre.

A livello individuale si è aggiudicato otto volte il Pallone d’oro, sei volte la Scarpa d’oro, otto volte il premio come miglior giocatore del mondo FIFA e tre volte quello di miglior giocatore UEFA.

All’asta il… tovagliolo

Un cimelio inestimabile per i tifosi blaugrana e in generale per tutti gli appassionati di calcio: stiamo parlando del tovagliolo offerto all’asta, sul quale il calciatore a soli 13 anni, nel 2000, ricevette la promessa di firmare il suo primo contratto con il Barcellona. Il cimelio viene offerto da “Bonhams” per conto dell’agente argentino Horacio Gaggioli.

Secondo quanto riporta l’Ansa la base d’asta partirà da 300 mila sterline. L’asta online inizierà l’8 e durerà fino al 17 maggio.