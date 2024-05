Il Milan ‘gufa’ Sesko per… acquistarlo: la strana clausola del bomber e il prezzo

CalcioWeb

Le ultime 3 partite rimaste nel campionato di Serie A saranno anche le ultime 3 di Olivier Giroud con la maglia del Milan. L’attaccante francese ha già scelto la sua prossima squadra e lascerà i rossoneri al termine della stagione. Con Jovic ancora incerto della sua permanenza, il Milan punterà forte sul reparto offensivo nel calciomercato estivo.

Iniziato il casting per l’attaccante che prenderà il posto di Giroud con tanti nomi accostati ai rossoneri in questi ultimi giorni. Uno fra i più interessanti è quello di Benjamin Sesko, giovane attaccante classe 2003 in forza al Lipsia, capace di segnare 12 gol e sfornare 2 assist in 29 partite stagionali.

Alto 195 cm, ma rapido, dotato di un’ottima tecnica e gran senso del gol (ricorda un giovane Ibrahimovic), Sesko è finito sul taccuino di molte big, rossoneri compresi. Il problema? Una clausola alquanto strana.

La clausola di Sesko e il prezzo del cartellino

A gennaio il prezzo del cartellino di Benjamin Sesko, secondo la clausola, era di 50 milioni di euro. Una cifra, tutto sommato, in linea con il talento e i margini di crescita del giovane bomber. A pochi mesi di distanza, però, il prezzo della clausola è salito a 65 milioni. Senza rinnovo di contratto. Com’è possibile? La clausola di Sesko aumenta in base alle prestazioni, dunque con tempo di gioco, gol e assist.

Entro il termine della stagione (2 partite in Bundesliga) potrebbe salire fino a 70-75 milioni di euro. Una cifra che diventerebbe fuori portata per il Milan che è costretto a ‘gufare’ le prestazioni del bomber che sogna di poter applaudire, nella prossima stagione, vestito di rossonero.