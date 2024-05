Il Mondiale per club a rischio? I calciatori avvisano la FIFA

CalcioWeb

Il Mondiale per club, in programma negli USA nell’estate 2025, è seriamente a rischio. Il sindacato internazionale dei calciatori ha scritto alla FIFA chiedendo ufficialmente la sospensione della competizione. Il motivo della protesta? Nella lettera il sindacato minaccia una causa per l’eccessivo numero di partite previste nel corso della stagione.

Nel documento si accusa la FIFA di assumere decisioni unilaterali a vantaggio delle proprie competizioni e dei propri interessi commerciali. La Fifpro minaccia azioni legali.

La lettera

“Se la FIFA dovesse rifiutarsi di impegnarsi formalmente a risolvere i problemi nel suo prossimo consiglio, saremo costretti a consigliare i nostri membri sulle opzioni a loro disposizione, sia individualmente che collettivamente, per salvaguardare proattivamente i loro interessi. Le opzioni includono un’azione legale contro la FIFA, su cui ora abbiamo commissionato una consulenza legale esterna”, si legge.