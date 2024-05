Mourinho torna in pista: la nuova squadra a sorpresa dello Special One

CalcioWeb

José Mourinho è pronto a tornare in corsa dopo l’esonero e l’esperienza altalenante sulla panchina della Roma. Lo Special One è ancora considerato un allenatore top e nelle ultime settimane le offerte non sono di certo mancate.

Secondo le ultime notizie è stato raggiunto l’accordo per la panchina del Fenerbahce, in Turchia. Per il tecnico portoghese è pronto un contratto biennale e l’annuncio potrebbe arrivare già in giornata.

L’obiettivo titolo

Il Fenerbahce è reduce dal secondo posto in classifica, alle spalle dei campioni del Galatasaray. L’obiettivo della dirigenza è quello di alzare l’asticella e Mourinho rappresenta una garanzia almeno sotto l’aspetto dei risultati. Lo Special One ha accettato la proposta con entusiasmo e al Fenerbahce troverà l’attaccante Edin Dzeko.