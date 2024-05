Palermo, aria di rivoluzione: dal ds all’allenatore, l’accoppiata che fa sognare i tifosi

CalcioWeb

Sono in corso valutazioni sul futuro del Palermo calcio dopo il rendimento molto altalenante in stagione e in attesa degli scontri playoff per la promozione in Serie A. Il rendimento del club rosanero è stato dai “quattro volti”: ottimo in avvio, un evidente calo tra novembre e dicembre, una striscia importante di risultati tra gennaio e febbraio e infine il percorso disastroso delle ultime giornate.

Il Palermo è già sicuro della qualificazione ai prossimi playoff e attende di conoscere l’avversario del primo turno tra Sampdoria, Brescia o Catanzaro. L’obiettivo della squadra di Mignani è chiaro: vincere in trasferta negli ultimi 90 minuti contro il Sudtirol, confermare la 6ª posizione in classifica e giocare in casa il primo turno dei playoff contro una tra Sampdoria e Brescia.

Il futuro del Palermo: allenatore e ds

La stagione del Palermo è stata tribolata anche sul fronte allenatore. Dopo la sconfitta pesante contro il Pisa (4-3) dell’1 aprile 2024, il club rosanero ha deciso di esonerare Eugenio Corini e la panchina è stata affidata a Michele Mignani. Il rendimento con l’ex Bari non è stato all’altezza: in 6 giornate ha conquistato appena 4 punti, senza vittorie e con due sconfitte.

Secondo indiscrezioni apprese dalla nostra redazione, il rapporto tra Mignani e il Palermo è destinato ad interrompersi al termine della stagione. Il club rosanero ha avuto un contatto con Paolo Zanetti ma l’ex Empoli e Venezia attende una chiamata dalla Serie A. Il sogno per la panchina si chiama Pippo Inzaghi. L’ex Reggina è alla ricerca di una nuova panchina dopo l’esperienza alla Salernitana e valuta con attenzione le proposte, soprattutto quelle delle piazze ‘calde’. Palermo rappresenta l’identikit ideale e la trattativa potrebbe entrare nel vivo a stretto giro di posta.

Novità importanti anche sul fronte direttore sportivo: l’addio con Leandro Rinaudo (in scadenza di contratto) sembra molto probabile. Sul fronte sostituto potrebbe essere ‘promosso’ Riccardo Bigon, attuale consulente tecnico della City Football Group al Palermo. Proprio Bigon e Filippo Inzaghi sono in ottimi rapporti e l’accoppiata allenatore-ds potrebbe risollevare le sorti del club.

Si valuta anche il nome di Massimo Taibi, originario proprio di Palermo.