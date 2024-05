Perchè Brugge-Fiorentina si gioca mercoledì? La particolare usanza che ha costretto al cambio di data

CalcioWeb

Occhi puntati su Real Madrid-Bayern Monaco questa sera, gara di ritorno valevole per la semifinale di Champions League. E non solo. Poco prima toccherà alla Fiorentina scendere in campo contro il Brugge nella semifinale di Conference League che, solitamente, si giocherebbe di giovedì ma che, in via eccezionale, è stata anticipata.

Perchè Club Brugge-Fiorentina si gioca mercoledì? Il motivo è religioso. Giovedì 9 maggio, infatti, nella città di Brugge si celebra la Processione del Santo Sangue, evento è stato inserito dall’Unesco come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Per questo motivo, la partita è stata anticipata a questa sera, mercoledì 8 maggio.

Che cos’è la Processione del Santo Sangue?

La Processione del Santo Sangue è un evento di carattere religioso e storico che si tiene ogni anno nella città di Brugge. La processione, nata nel 1304, si svolge nel giorno dell’Ascensione, celebrando un momento significativo nella storia cristiana e nella tradizione locale. Il tema dominante è il ricordo della sofferenza di Gesù Cristo, come testimoniato dalle storie bibliche che sono alla base della Processione.

La Processione del Santo Sangue è divisa in 4 parti: l’evocazione inizia con l’Antico Testamento, dalla Creazione a Rorate. Segue il Nuovo Testamento, dalla Natività a Betlemme alla Pentecoste. La terza parte racconta come la reliquia del Santo Sangue sia finita a Bruges. Nell’ultima parte, i membri della Nobile Confraternita del Santo Sangue accompagnano la teca in cui è conservata la preziosa reliquia.