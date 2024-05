Playoff Serie C, Atalanta U23-Catania: vietata la vendita dei biglietti per i tifosi siciliani

CalcioWeb

La prima gara dei Playoff di Serie C del Catania inizia con una brutta notizia. I tifosi della formazione etnea non potranno presenziare alla gara di andata contro l’Atalanta Under 23: il Prefetto di Bergamo, per ragioni di ordine pubblico, ha vietato la trasferta e la conseguente vendita dei biglietti per gli ospiti.

“Il prefetto di Bergamo ha decretato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia per la partita di calcio Atalanta Under 23-Catania in programma stasera alle 20.30 allo stadio Comunale di Caravaggio e valida per l’andata del primo turno nazionale dei playoff del campionato Serie C Now 2023-24“. Lo scrive la società Catania Fc sul proprio sito.