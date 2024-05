Pereiro ‘gela’ il San Nicola dei record: la Ternana ferma il Bari e si avvicina alla salvezza

CalcioWeb

Nasti apre, Pereiro risponde: si è conclusa l’andata dei playout di Serie B tra due squadre protagoniste in campionato di una stagione molto altalenante e ben al di sotto delle premesse iniziali. In particolar modo i biancorossi sono la delusione più grande della stagione e rischiano la clamorosa retrocessione. Al San Nicola si è registrato il record stagionale di tifosi con quasi 34.000 spettatori.

Il risultato dell’andata premia la Ternana in vista della partita di ritorno, in programma giovedì prossimo a Terni. La squadra di Roberto Breda avrà a disposizione due risultati su tre entro i 90 minuti per festeggiare la salvezza e condannare il Bari alla retrocessione. Il regolamento, infatti, non prevede tempi supplementari e rigori perché le due squadre non hanno chiuso la stagione regolamentare con lo stesso numero di punti.

La partita

Il primo tempo è avvincente e i ritmi sono alti. Il Bari ha subito l’occasione per passare in vantaggio ma non concretizza un’azione pericolosa. La Ternana risponde e l’opportunità è ghiotta: Casasola si presenta sul dischetto del rigore ma si fa ipnotizzare da Pissardo. Gli ospiti giocano meglio e sfiorano ancora il vantaggio. Un doppio palo salva il Bari.

Al 59′ la squadra di Giampaolo passa in vantaggio con un gol di Nasti. All’82’ è Gaston Pereiro a siglare il gol del definitivo 1-1 con una conclusione deviata dal difensore Di Cesare.