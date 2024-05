Premier League, l’Arsenal non si arrende: 3-0 al Bournemouth | CLASSIFICA

CalcioWeb

Il Manchester City è la favorita alla vittoria della Premier League (deve recuperare una partita e il calendario è favorevole) ma l’Arsenal non si arrende. All’Emirates Stadium è andato in scena il match della 36ª giornata del campionato contro il Bournemouth e il risultato di 3-0 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro.

La squadra di Arteta passa in vantaggio al 45′ con un calcio di rigore trasformato da Saka. Nella ripresa i Gunners controllano e chiudono i conti prima con Trossard e poi con Rice. L’Arsenal si porta al primo posto a +4 sul City ma con due partite in più. La squadra di Guardiola è pronta a scendere in campo contro il Wolves.

La classifica

Arsenal 83

Manchester City 79

Liverpool 75

Aston Villa 67

Tottenham 60

Manchester United 54

Newcastle 53

Chelsea 51

West Ham 49

Bournemouth 48

Wolves 46

Brighton 44

Fulham 43

Crystal Palace 40

Everton 37

Brentford 35

Nottingham Forest 26

Luton 26

Burnely 24

Sheffield 16