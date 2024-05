Qualifiche Gara Sprint GP Miami, pole Verstappen ma Leclerc c’è: la griglia di partenza

CalcioWeb

Il weekend di Formula 1 negli USA entra nel vivo. Nella serata italiana di venerdì 3 aprile in scena le qualifiche della Gara Sprint del GP di Miami che hanno tenuto compagnia agli appassionati dei motori per tutta la serata. Pole position per Max Verstappen, il dominatore delle ultime stagioni di Formula 1 che sul tracciato della Florida si conferma il più veloce in 1:27.641.

Al suo fianco completa la prima fila Charles Leclerc che paga un leggero ritardo nel primo settore. In seconda fila Perez e Ricciardo, in terza Sainz e Piastri. Fuori dai migliori 10 le due Mercedes di Russel e Hamilton che non hanno passato il taglio del Q2.

La griglia di partenza della Gara Sprint

1ª Fila: 1. Verstappen 2. Leclerc

2ª Fila: 3. Perez 4. Ricciardo

3ª Fila: 5. Sainz 6. Piastri

4ª Fila: 7. Stroll 8. Alonso

5ª Fila: 9. Norris 10. Hulkenberg

6ª Fila: 11. Russell 12. Hamilton

7ª Fila: 13. Ocon 14. Magnussen

8ª Fila: 15. Tsunoda 16. Gasly

9ª Fila: 17. Zhou 18. Bottas

10ª Fila: 19. Sargeant 20. Albon