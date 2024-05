Festa Real Madrid, l’ultimo capolavoro di Ancelotti: si gioca la carta Joselu e vola in finale di Champions per la sesta volta!

CalcioWeb

E’ successo ancora! Il Real Madrid vola in finale di Champions League al termine di una partita incredibile nel ritorno contro il Bayern Monaco e con due gol nel finale di… Joselu. Il tecnico Carletto Ancelotti continua a confermarsi un allenatore eccezionale e sempre più vincente. Una mossa del tecnico italiano ha completamente cambiato volto alla partita.

Dopo l’impresa del Dortmund contro il Psg, la seconda semifinale si è conclusa a favore del Real Madrid contro il Bayern Monaco. L’ultimo atto della Champions League, in programma sabato 1 giugno 2024, sarà tra Borussia Dortmund e Real Madrid.

La partita e il giallo nel finale

L’avvio di partita è a favore dei padroni di casa, Vinicius colpisce il palo, poi Rodrygo sulla ribattuta trova un miracoloso Neuer. Il Bayern risponde con Kane ma il risultato non cambia. Si va all’intervallo sullo 0-0.

Il portiere Neuer è ancora miracoloso, poi risponde Lunin. Al 67′ i tedeschi passano in vantaggio con un gol di Davies. I padroni di casa trovano il pareggio ma l’arbitro annulla per un fallo di Nacho ai danni di Kimmich.

Ancelotti si gioca la carta Joselu e proprio l’attaccante firma una doppietta tra l’88’ e il 91′. Nel finale un episodio incredibile: il guardialinee segnala fuorigioco contro il Bayern (la posizione sembrava regolare), l’arbitro fischia. Il Bayern trova il pareggio ma il gol non è valido. De Ligt aveva segnato, ma la difesa dei Blancos era rimasta ferma dopo la segnalazione. Il Real Madrid è in finale. Per Ancelotti sarà la sesta finale di Champions in carriera, la 18ª per il club madrileno.