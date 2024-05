Recupero Atalanta-Fiorentina, Tudor sbotta: “così la Serie A è irregolare”

CalcioWeb

Finale di stagione piuttosto caldo quello della Lazio che a 4 giornate dal termine è ancora in piena (rin)corsa per un posto Champions League. I biancocelesti sono al 7° posto con 55 punti raccolti, 4 lunghezze di distacco dalla Roma, attualmente 5ª a quota 59. Fra le due società capitoline è presente l’Atalanta a quota 57, ma con una partita ancora da recuperare.

E proprio il recupero di Atalanta-Fiorentina rischia di generare un forte malumore nella metà biancoceleste di Roma. I calendari delle due squadre sono piuttosto fitti a causa delle coppe (bergamaschi impegnati in Europa League e toscani in Conference League) e il recupero potrebbe avvenire al termine del campionato di Serie A, dunque, con la Lazio e le altre squadre che avrebbero già finito la regular season.

In conferenza stampa Igor Tudor, tecnico della Lazio, ha dichiarato: “recupero Atalanta-Fiorentina a fine campionato? Non è giusto, non è regolare, ne possiamo parlare per tanto tempo. Il calcio italiano deve migliorare nella regolarità di queste partite, di come organizzare il calendario“.