La guida al regolamento Playoff Serie C: squadre, fasi, calendario e novità

Al via questa sera i Playoff di Serie C. Sono 39 le partite in programma con 28 squadre accomunate dallo stesso sogno: raggiungere Mantova, Cesena e Juve Stabia in Serie B. Grande novità per i Playoff della stagione 2023-2024: saranno i primi in cui sarà presente il Var per tutte le partite previste.

Diamo uno sguardo al regolamento dei Playoff di Serie C, alle squadre qualificate e al calendario con una mini-guida che spiega il format della competizione.

La squadre qualificate ai Playoff di Serie C

Girone A

Padova

Vicenza

Triestina

Atalanta U23

Legnago Salus

Giana Erminio

Pro Vercelli

Lumezzane

Trento

Girone B

Torres

Carrarese

Perugia

Gubbio

Pescara

Juventus Next Gen

Arezzo

Pontedera

Rimini

Girone C

Avellino

Benevento

Casertana

Taranto

Picerno

Audace Cerignola

Giugliano

Crotone

Latina

Catania (vincitrice Coppa Italia)

Il calendario dei Playoff di Serie C

Fase interna ai gironi

1° Turno – Gara unica stasera martedì 7 maggio

2° Turno – Gara unica sabato 11 maggio

Fase Nazionale

1° Turno – Gara di Andata martedì 14 maggio

1° Turno – Gara di Ritorno sabato 18 maggio

2° Turno – Gara di Andata martedì 21 maggio

2° Turno – Gara di Ritorno sabato 25 maggio

Final Four

Semifinali – Gara di Andata martedì 28 maggio

Semifinali – Gara di Ritorno domenica 2 giugno

Finale – Gara di Andata mercoledì 5 giugno

Finale – Gara di Ritorno domenica 9 giugno

Il format dei Playoff di Serie C

Spieghiamo di seguito il regolamento dei Playoff di Serie C.

Primo turno del girone

Si tratta della prima fase in cui le squadre (dalla 5ª alla 10ª) si sfidano all’interno del proprio girone di appartenenza. Partita secca in gara unica in casa della squadra con il miglior piazzamento in classifica. In caso di parità al 90′ passa la squadra che si è piazzata meglio nella stagione regolare.

Secondo turno del girone

Entrano in gioco le squadre classificatesi al quarto posto delle classifiche dei rispettivi gironi: affronteranno la squadra con la peggior classifica fra le 3 che hanno passato il primo turno dei Playoff. Alle 3 vincitrici del Girone A si aggiunge la Triestina, a quelle del Girone B il Perugia, a quelle del Girone C la Casertana. Si gioca in gara unica in casa della migliore classifica e in caso di parità dopo i 90′ passa il turno la squadra con la miglior classifica in stagione regolare.

Primo turno “Fase Nazionale”

Niente più gironi. Alle 6 vincitrici del secondo turno Playoff si uniscono le terze classificate nella stagione regolare di ogni girone e la vincente della Coppa Italia: il Vicenza per il Girone A, la Carrarese per il Girone B, il Benevento per il Girone C e il Catania in qualità di vincente della Coppa Italia.

Si giocano due partite, andata e ritorno (quest’ultima in casa delle terze classifica, del Catania e della squadra con la miglior classifica fra quelle rimaste). In caso di parità di risultati vale la differenze reti. Se anche questa discriminante non dovesse stabilire il passaggio del turno, avanzerà la migliore classificata nella stagione regolare.

Secondo turno “Fase Nazionale”

Alle 5 vincitrici del primo turno “Fase Nazionale” si uniscono le seconde classificate in stagione regolare di ogni girone: il Padova nel Girone A, la Torres nel Girone B, l’Avellino nel Girone C. Si gicoano partite di andata e ritorno (quest’ultima in casa delle seconde classificate e della squadra con la miglior classifica fra le restanti). In caso di parità di risultati nella doppia sfida vale la differenza reti. Se anche questa discriminante non dovesse stabilire il passaggio del turno, avanzerà la migliore classificata nella stagione regolare.

Final Four

Le 4 vincitrici del secondo turno “Fase Nazionale” si giocano la promozione con sorteggio libero, senza contare posizionamenti in classifica in stagione regolare. Si parte con due semifinali, partite di andata e ritorno nelle quali, in caso di parità di risultati, vale la differenza reti, altrimenti supplementari e rigori. La finale si gioca su andata e ritorno: in caso di parità di risultati vale la differenza reti, altrimenti supplementari e rigori. Chi vince viene promossa in Serie B.