Salernitana, settimana chiave: la cessione del club entra nel vivo

CalcioWeb

E’ arrivato il momento dei bilanci definitivi in casa Salernitana dopo il rendimento pessimo in campionato e le nubi sul futuro del club. La squadra granata è già matematicamente in Serie B e la stagione potrebbe concludersi con un dato poco invidiabile: il record negativo di punti in Serie A.

La Salernitana, con 15 punti a 3 giornate dalla conclusione, potrebbe battere il record negativo del Pescara, che nella stagione 2016-17 conquistò solo 18 punti in 38 partite. La squadra di Colantuono dovrà conquistare almeno una vittoria (o tre pareggi) nelle prossime gare contro Juve, Verona e Milan per eguagliare il risultato del club biancoazzurro.

La situazione societaria

Salerno è una piazza caldissima e i tifosi hanno bisogno di chiarezza sul futuro. La situazione sulla cessione del club è in continua evoluzione e il presidente Danilo Iervolino potrebbe anche cedere il club dopo le ultime delusioni sportive e personali dopo la contestazione dei tifosi.

Secondo notizie verificate dalla nostra redazione la settimana in corso potrebbe rivelarsi decisiva sul fronte societario. Le intenzioni del numero uno granata non sono ancora ben note ma una trattativa è considerata nella fase calda e una decisione definitiva potrebbe arrivare entro venerdì. L’identikit del soggetto interessato non è stato ancora svelato.