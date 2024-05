La Sampdoria omaggia Sven-Goran Eriksson: “per i blucerchiati è sempre un piacere”

CalcioWeb

Il mondo del calcio continua ad omaggiare Sven-Goran Eriksson, ex allenatore in lotta contro una brutta malattia. Lo svedese sarà ospite della Sampdoria al Luigi Ferraris. Il 76enne soffre di cancro in stadio avanzato e ha accettato l’invito del club blucerchiato che ha allenato per cinque stagioni dal 1992 al 1997 conquistando una Coppa Italia e un terzo posto in campionato.

“Sì, ci sarò, per la Sampdoria è sempre un piacere” è stata la risposta dell’allenatore. Con Eriksson saranno presenti, nel giorno della sfida tra Sampdoria e Reggiana, in programma domenica 5 maggio al Ferraris, anche molti ex calciatori.

Il messaggio della Sampdoria

“Un appuntamento speciale per un uomo speciale. Un appuntamento con la leggenda che nessun tifoso doriano, grande o piccino che sia, dovrebbe perdersi. Welcome back home, Sven. Ci vediamo là” ha scritto il club sampdoriano in una nota.