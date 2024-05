Serie A, gli arbitri della 35ª giornata: Roma-Juve affidata a Colombo

CalcioWeb

Si avvicina la 35ª giornata del campionato di Serie A e sono in arrivo altri verdetti. L’arbitro Colombo di Como è stato designato per dirigere Roma-Juventus, big match del prossimo turno in programma domenica sera all’Olimpico.

L’anticipo Torino-Bologna, in programma venerdì sera, sarà diretto da Sozza di Seregno, mentre Sassuolo-Inter di sabato sarà arbitrata da Marchetti di Ostia-Lido.

Le altre designazioni

Monza-Lazio è stata affidata a Pairetto di Pinerolo, Cagliari-Lecce a Marcenaro di Genova. Alle 15 la sfida tra Empoli e Frosinone vedrà in campo Doveri di Roma e alla stessa ora sarà Rapuano di Rimini l’arbitro di Verona-Fiorentina.

A completare l’elenco, Prontera di Bologna arbitrerà Milan-Genoa, alle 18. I posticipi del lunedì, Salernitana-Atalanta e Udinese-Napoli, saranno diretti rispettivamente da Aureliano di Bologna e Feliciani di Teramo.