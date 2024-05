Serie C Girone C, l’esito del ricorso del Taranto: la classifica finale e il tabellone Playoff

CalcioWeb

Il Collegio di Garanzia del Coni ha bocciato il ricorso del Taranto contro la sentenza dello scorso 7 marzo, emessa dal Tribunale Nazionale Federale, confermata in secondo grado dalla Corte Federale d’Appello il 16 aprile, riguardante i 4 punti di penalizzazione inflitti al club per irregolarità amministrative nei mesi di settembre e ottobre 2023.

La classifica finale di Serie C Girone C

Resta dunque invariata la classifica finale del Girone C di Serie C che ha visto il Taranto chiudere in 5ª posizione con 65 punti in classifica. Ai Playoff il club di Eziolino Capuano (qui la nostra intervista in cui parla della favola Taranto, di Allegri e di Pioli) se la vedrà con il Latina.

Juve Stabia 79 Avellino 69 Benevento 66 Casertana 65 Taranto 65 Picerno 58 Audace Cerignola 53 Giugliano 53 Crotone 52 Latina 51 Foggia 48 Sorrento 48 Catania 45 ACR Messina 45 Turris 44 Potenza 43 Monopoli 42 Virtus Francavilla 35 Monterosi Tuscia 35 Brindisi 25

Il calendario dei Playoff di Serie C

Girone A

Promosso in B Mantova

Retrocesse in D Alessandria e Pro Sesto

Playoff

1° turno fase a gironi (7 maggio) Atalanta U23-Trento; Legnago-Lumezzane; Giana-Pro Vercelli

Triestina entra al secondo turno della fase a gironi (11 maggio)

Vicenza entra al primo turno della fase nazionale (14-18 maggio)

Padova entra al secondo turno della fase nazionale (21-25 maggio)

Playout

Fiorenzuola-Novara (12-19 maggio)

Girone B

Promosso in B: Cesena

Retrocesse in D: Olbia e Fermana

Playoff

1° turno fase a girone (7 maggio) Gubbio-Rimini; Pescara-Pontedera; Juventus Next Gen-Arezzo

Perugia entra al secondo turno della fase a gironi (11 maggio)

Carrarese entra al primo turno della fase nazionale (14-18 maggio)

Torres entra al secondo turno della fase nazionale (21-25 maggio)

Playout

Recanatese-Vis Pesaro (12-19 maggio)

Girone C

Promossa in B Juve Stabia

Retrocessa in D Brindisi

Playoff

1° turno fase a gironi (7 maggio) Taranto-Latina; Picerno-Crotone; Cerignola-Giugliano

Casertana entra al secondo turno della fase a gironi (11 maggio)

Benevento e Catania (vincitrice Coppa Italia) entrano al primo turno della fase nazionale (14-18 maggio)

Avellino entra al secondo turno della fase nazionale (21-25 maggio)

Playout

Monterosi-Potenza (12-19 maggio)

Francavilla-Monopoli (12-19 maggio)