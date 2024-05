Sinner salta gli Internazionali di Roma: “non è facile scrivere questo messaggio”

CalcioWeb

La notizia era nell’aria, adesso è arrivata l’ufficialità: Jannik Sinner non giocherà gli internazionali di Roma. Secondo l’esito degli ultimi accertamenti il problema all’anca richiede almeno 15 giorni di stop. La conferma è arrivata dal tennista italiano.

“Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma. Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano”.

“Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros”.