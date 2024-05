Perchè il campionato brasiliano è stato sospeso? È piena emergenza: la decisione della Federazione

CalcioWeb

La Confederazione brasiliana di calcio (Cbf) ha preso la decisione di rinviare i prossimi 2 turni del massimo campionato brasiliano a causa delle gravi inondazioni che hanno colpito il Brasile. In una dichiarazione la Cbf ha affermato di aver accettato la richiesta di 15 dei 20 club della massima serie di sospendere la stagione. “Non possiamo dimenticare che lo sport e la società camminano mano nella mano e non possono separarsi in un momento così difficile per il popolo brasiliano“, si legge nella nota.

La sospensione non si applica ad altre competizioni e sarà revocata il 28 maggio, condizioni permettendo, ha aggiunto la federazione. L’annuncio è arrivato mentre continuavano le operazioni di soccorso nello stato meridionale del Rio Grande do Sul, gran parte del quale rimane sommerso dall’acqua.

Mercoledì scorso, le autorità avevano affermato che il bilancio delle vittime era salito a 149, mentre 108 persone risultavano disperse e più di 600.000 sfollate. Le inondazioni, descritte come le peggiori del Brasile negli ultimi 80 anni, sono state causate dalle forti piogge iniziate il 29 aprile, che hanno provocato frane diffuse e il crollo di una diga idroelettrica. Il Rio Grande do Sul ospita tre club di prima divisione: Gremio, Internacional e Juventude.