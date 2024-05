Crisi Palermo: decisione drastica prima del match contro l’Ascoli

CalcioWeb

All’indomani della sconfitta contro lo Spezia per 1-0, la seconda consecutiva dopo il ko precedente per 1-2 contro la Reggiana, in casa Palermo soffia il vento della crisi. Sono sei le partite consecutive senza vittorie (3 sconfitte e 3 pareggi), 10 i gol subiti, 3 i punti guadagnati. Un rendimento che, a 2 giornate dal termine della regular season, rischia di mettere a rischio anche un piazzamento Playoff che sembrava ormai blindato.

Per questo motivo il Palermo andrà in ritiro. La decisione è stata presa dopo Spezia-Palermo: rosanero in ritiro dal 2 al 5 maggio, giorno della partita contro l’Ascoli. L’obiettivo è quello di ricompattare lo spogliatoio e difendersi dagli attacchi di Sampdoria, Brescia, Sudtirol e Reggiana staccate rispettivamente di 3, 4 e 6 punti a pari merito per trentini ed emiliani.