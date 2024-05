Squalifica Gabigol, perchè il bomber brasiliano può tornare in campo

CalcioWeb

Gabriel Barbosa, meglio noto come “Gabigol”, attaccante brasiliano visto anche in Italia nella poco fortunata parentesi con la maglia dell’Inter, può tornare a giocare, seppur temporaneamente. Sospesa la squalifica inflitta a Gabigol fino al 2025 per tentata frode all’antidoping che gli era stata inflitta nelle scorse settimane.

Lo ha reso noto il Flamengo, attuale club del calciatore, con una nota nella quale si legge: “l’atleta Gabriel Barbosa è libero di partecipare alle gare organizzate dal Clube de Regatas do Flamengo. La difesa dell’attaccante ha ottenuto l’effetto sospensivo (della squalifica, ndr.) con decisione unanime“. Il Flamengo aveva subito comunicato che avrebbe fatto ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna.

Dopo la squalifica, Gabigol si era difeso sui social dichiarando: “non ho mai tentato di ostacolare o frodare alcun esame e spero che tutto verrà chiarito dal tribunale superiore. Nel corso della mia carriera ho sempre seguito le regole del gioco e non ho mai utilizzato sostanze proibite. Sono già stato sottoposto a decine di test, tutti sempre negativi“.