Lo strano caso del Sassuolo, stagione disastrosa ma batte 2 volte l’Inter: la lotta salvezza si infiamma | CLASSIFICA

Se chiedessimo a un appassionato di calcio, che non ha seguito la Serie A, di indovinare contro quale squadra l’Inter abbia raccolto le uniche due sconfitte stagionali, probabilmente non indovinerebbe mai. Non contro le rivali storiche Milan e Juventus, nè contro la grintosa Atalanta, le romane o il Napoli con lo Scudetto sul petto. L’Inter è stata battuta, andata e ritorno, dal Sassuolo.

Nonostante la stagione disastrosa dei neroverdi, attualmente penultimi davanti solo alla Salernitana spacciata ormai da diverse settimane, e con la seconda peggior difesa (proprio dietro la Salernitana), Pinamonti e compagni sono riusciti a battere i Campioni d’Italia in entrambi i confronti in Serie A. È la 10ª vittoria che il Sassuolo raccoglie contro l’Inter in 11 anni di Serie A.

La rete segnata da Laurientè quest’oggi, contro un’Inter che ha optato per un largo turnover dedicando maggiore minutaggio a chi in stagione ha giocato poco, ma che ha provato fino all’ultimo a non perdere la gara, vale 3 punti importantissimi. Gli emiliani salgono a quota 29 punti e agganciano l’Udinese impegnata lunedì contro il Napoli. Sono 2 i punti di distacco da Empoli, Frosinone e Verona, 3 quelli dal Cagliari. La lotta salvezza si fa davvero emozionante!

Il calendario del Sassuolo

Ultime tre gare decisive per il destino del Sassuolo. I neroverdi affronteranno il Genoa ormai salvo, il Cagliari che probabilmente, fra due giornate, potrebbe aver già archiviato la salvezza e la Lazio che, all’ultima giornata, potrebbe aver esaurito le ultime chance di rincorsa alla zona Champions. Tre gare in cui le motivazioni del Sassuolo dovranno fare, necessariamente, la differenza.

12 maggio – Genoa-Sassuolo

19 maggio – Sassuolo-Cagliari

26 maggio – Lazio-Sassuolo

Classifica Serie A

Inter 89 Milan 79 Juventus 65 Bologna 64 Roma 59 Atalanta 57 Lazio 56 Fiorentina 50 Napoli 50 Torino 47 Monza 45 Genoa 42 Lecce 36 Cagliari 32 Verona 31 Frosinone 31 Empoli 31 Udinese 29 Sassuolo 29 Salernitana 15