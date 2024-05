Thiago Silva cambia ancora maglia: è fatta per il grande ritorno

CalcioWeb

Il difensore Thiago Silva si prepara per una nuova esperienza, forse l’ultima della sua carriera da calciatore. Dopo l’addio in lacrime al Chelsea, il calciatore ex Milan ha raggiunto l’accordo per il ritorno in Brasile, al Fluminense.

Secondo quanto riporta Globo Esporte il club carioca ha inviato a Londra suoi emissari e sta lavorando per avere le ultime firme.

I dettagli del contratto

Secondo le voci dal Brasile, il 39enne avrà un contratto fino a giugno 2026 e organizzerà nelle prossime settimane il suo trasferimento a Rio de Janeiro, sempre secondo Globo, mentre la moglie resterà in Inghilterra con i figli della coppia, che giocano nel Chelsea.

Per Thiago Silva si tratta di un ritorno dopo l’esperienza al Fluminense dal 2006 al 2009. Nel corso della carriera il calciatore ha indossato anche le maglie Juventude, Porto B, Dinamo Mosca e Psg.