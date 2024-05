Non c’è pace per Tonali, altra squalifica per scommesse: mazzata dall’Inghilterra

CalcioWeb

Nuova squalifica per Sandro Tonali in merito al caso scommesse. Il centrocampista ex Milan è stato raggiunto da un provvedimento che ne determina la squalifica di 2 mesi con la condizionale e una multa da 20.000 sterline inflittagli dalla Federazione Inglese per aver commesso su partite di calcio dopo il trasferimento al Newcastle.

Tonali è stato accusato di aver violato per 50 volte la Regola E8 della FA scommettendo su partite di calcio tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023. Il calciatore ha ammesso la sua colpevolezza. Attualmente, l’ex centrocampista del Milan sta scontando una squalifica imposta dal Tribunale FIGC di 18 mesi (di cui 8 convertiti in pene accessorie) a partire dal 27 ottobre scorso. Tonali potrà tornare in campo dal 28 agosto 2024.

Tonali, caso scommesse: il comunicato della Federazione Inglese

“Una Commissione Regolatoria indipendente ha sanzionato Sandro Tonali del Newcastle United per comportamento non corretto in relazione alle Regole sul Gioco d’Azzardo della FA – si legge nel comunicato della Federcalcio inglese – La FA ha accusato il centrocampista di 50 violazioni della Regola E8 della FA per aver scommesso su partite di calcio tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023, e lui ha ammesso le accuse. La Commissione Regolatoria indipendente ha inflitto una sospensione di due mesi da ogni attività calcistica e correlata al calcio, sospesa fino alla fine della stagione 2024/25 in attesa di ulteriori violazioni delle Regole sul Gioco d’Azzardo della FA, oltre a una multa di £20,000 e un avvertimento“, conclude la nota.