Torino, contro il Bologna una maglia speciale per i 75 anni di Superga | FOTO

La 35ª giornata del campionato di Serie A si apre con la sfida tra Torino e Bologna, in programma venerdì 3 maggio alle 20:45. La squadra granata ha deciso di celebrare il 75° anniversario della tragedia di Superga.

“Sono passati 75 anni dal 4 maggio 1949, impresso per sempre nella Storia granata. Questo tempo non ha spento il ricordo del Grande Torino che vive dentro ogni tifoso del Toro. Gli Invincibili erano e sono l’orgoglio d’Italia”, si legge sul sito del Torino.

La maglia speciale

Torino FC e Joma hanno deciso di creare una maglia gara speciale per celebrare quella Squadra nella ricorrenza del 75° anno dalla loro tragica scomparsa. La maglia, a forti tinte granata, è ispirata a quella che venne indossata dalla squadra che ancora oggi è considerata tra le più iconiche del panorama calcistico e sportivo nazionale.

“Il partner tecnico Joma ha realizzato un prodotto completamente Made in Italy per dare ancora più identità al capo celebrativo. La maglia, composta per il 95% da cotone, è in stile polo con bottoni e colletto bianco che richiamano i polsini delle maniche. Nella parte bassa sarà presente il transfer “Limited Edition” che tramite la numerazione progressiva da 1 a 750 garantisce l’autenticità del prodotto. Infine, nel retrocollo, sarà presente la scritta SUPERGA 75 con la dicitura “Solo il fato li vinse” realizzata con un ricamo diretto.

I partner presenti sulla maglia, rispetto al bianco che li contraddistingue sul kit home 2023/24, saranno esposti in granata tono su tono con un transfer ad effetto opaco per onorare il design di riferimento per la creazione del prodotto. Ogni Superga 75 sarà accompagnata da un elegante cofanetto ecosostenibile, prodotto in Italia, che riprenderà lo stile della divisa e le scritte già presenti sul retrocollo della stessa”, si legge sul sito del club granata.

