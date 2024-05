Tragedia di Casteldaccia: la richiesta del Palermo per la sfida contro il Sudtirol

CalcioWeb

Un’altra tragedia sul lavoro e bilancio terribile di 5 operai morti. Sollevando un tombino lungo la statale 113 che collega Casteldaccia a Palermo, una strada larga appena una decina di metri, tre operai si sono calati all’interno del locale della fogna, profondo circa 5 metri, per effettuare lavori di manutenzione.

Ma subito dopo avere fatto i primi scalini, con la pompa ancora in mano, i tre si sono sentiti male perdendo i sensi. Non sentendoli, altri due colleghi, sempre scendendo dal tombino, hanno raggiunto il solaio in cemento, ma anche loro sono rimasti intrappolati: l’idrogeno solforato, dieci volte sopra il limite consentito, li ha storditi subito.

Il Palermo con il lutto al braccio

“Il Palermo FC ha richiesto di poter commemorare la tragica scomparsa degli operai rimasti vittime ieri a Casteldaccia di un incidente sul lavoro. I calciatori rosanero scenderanno in campo con il lutto al braccio in occasione della prossima gara contro il Sudtirol”, si legge sul sito ufficiale del club rosanero.