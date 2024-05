Follia in Troyes-Valenciennes: fumogeni in campo, i calciatori li rilanciano verso i tifosi | VIDEO

Momenti di follia nel corso di Troyes-Valenciennes, sfida valevole per la Ligue 2 francese. Nei minuti finali della gara è montata la protesta dei tifosi che hanno fatto partire un fitto lancio di fumogeni in campo. I calciatori hanno risposto e la situazione è degenerata.

A due minuti dalla fine, i tifosi del Troyes hanno iniziato a lanciare in campo i fumogeni in segno di protesta. La partita è stata interrotta per qualche minuto e poi definitivamente sospesa.

I motivi della contestazione sono abbastanza chiari: Il Troyes è ad un passo dalla retrocessione in National e i tifosi hanno manifestato il loro malcontento. Il Troyes è di proprietà del City Group: “Merci City”, è stato uno dei cori di protesta dei tifosi.

City Football Group owned Troyes face successive relegations, to France’s 3rd tier. Fans throw flares and shout “Merci City” as game v Valenciennes is abandoned. Record signing Savio on loan at CFG Girona joins Man City next having never played for Troyes. pic.twitter.com/Dt4APB8BPX

— James Nalton (@JDNalton) May 3, 2024