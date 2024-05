“Tutte cazzate”, Bagnaia sbotta prima di Le Mans: la colpa è di Marc Marquez

CalcioWeb

Da quando Marc Marquez ha firmato con il Team Gresini, in tanti hanno posto l’accento sulle possibili difficoltà di Pecco Bagnaia. Non è facile avere nel ‘mondo Ducati’ un pluricampione del Mondo, con un carattere molto competitivo, ancor di più dopo alcune annate difficili che hanno fatto crescere in lui il desiderio di tornare a vincere. Ora ha anche una moto competitiva per dare ‘fastidio’.

E chissà che la prossima stagione Bagnaia non se lo ritrovi come compagno di scuderia nel team ufficiale. Un’ipotesi che, secondo alcuni rumor giornalistici, non troverebbe il gradimento di Pecco. Alla vigilia di Le Mans lo stesso Bagnaia è intervenuto a fare chiarezza: “hanno scritto che non voglio Marquez nel team ufficiale? E’ una cazzata, non mi interessa, io voglio battere chiunque a prescindere dal compagno. Cosa sarebbe accaduto a Jerez se io e Marc avessimo avuto la stessa moto? Con i se e con i ma non si fa la storia, le gare sarebbero le stesse, posso dire che le differenze tra le due moto sono piccole. Io guido la Ducati da tempo, Marc da poche gare, penso che Jerez sarebbe finita alla stessa maniera a parità di moto“.