Udinese-Napoli, la partita si ferma alle 21 e 12 secondi: il motivo | VIDEO

E’ in corso Udinese-Napoli, sfida valevole per la 35ª giornata del campionato di Serie A. All’intervallo le squadre sono ferme sul risultato di 0-0. Alle 21 e 12 secondi, l’ora esatta in cui, 48 anni fa, ci fu la terribile scossa di terremoto in Friuli, l’arbitro Aureliano, ha interrotto il gioco per commemorare le quasi mille vittime del 6 maggio 1976.

Tutti gli spettatori sugli spalti si sono alzati in piedi e hanno tributato un lungo applauso commemorativo.

Il gesto dell’Udinese

Prima del match, una delegazione dell’Udinese era andata sotto la Curva Nord con un mazzo di fiori a ricordo delle vittime. Proprio lo stadio Friuli, oggi Bluenergy Stadium, venne inaugurato il 26 settembre del 1976, con il nome di Stadio Rizzi.

For the victims of the Terremoto del Friuli. Never forget @Udinese_1896 🤍🖤#UdineseNapoli pic.twitter.com/AKIJHvifQP — Lega Serie A (@SerieA_EN) May 6, 2024