Euro 2024, Morata incontra Buffon: il regalo con dedica speciale

Alvaro Morata, attaccante dell’Atlético Madrid e della nazionale spagnola, al termine della gara di Euro 2024 che ha visto la Spagna battere l’Italia in seguito all’autogol di Calafiori al ’55, alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, ha regalato a fine partita la sua maglia al capo delegazione della Nazionale azzurra, Gianluigi Buffon, suo ex compagno ai tempi della Juventus e ha condiviso la foto sui social con un messaggio affettuoso.

Il messaggio social di Alvaro Morata a Buffon

“Caro Gigio! Un’altra volta grazie per come mi hai trattato sempre. Tutto quello che mi hai dato, come mi hai aiutato, e tutti i tuoi consigli. Che piacere enorme vederti. Sei una persona incredibile! Ti voglio bene“.