Atalanta, Percassi: “Real Madrid? Speriamo di non fare una brutta figura…”

L’Atalanta è in campo contro la Fiorentina nell’ultima partita del campionato di Serie A ed è ancora in corsa per chiudere la stagione al terzo posto.

“Supercoppa col Real? Non ci avrei mai pensato, stiamo vivendo qualcosa di eccezionale e ci stiamo abituando, ma non dobbiamo perdere di vista la nostra realtà. Oggi finiamo il campionato, poi un po’ di utile stacco e poi il match contro la squadra più blasonata del mondo. Speriamo di non fare una brutta figura..”. Così al microfono di Dazn Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, a pochi minuti dal match con la Fiorentina.