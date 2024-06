Come sta Barella? L’annuncio di Spalletti sull’infortunio dopo la vittoria contro l’Under 20

CalcioWeb

L’Italia di Luciano Spalletti ha affrontato l’Under 20 in un altro match di avvicinamento a Euro2024. Davanti a Provedel, il Ct ha schierato Gatti, Buongiorno e Calafiori, con Darmian e Bellanova sugli esterni e Frattesi, Fagioli e Folorounsho in mezzo al campo. Davanti, Raspadori e Scamacca.

Il confronto si apre con gli Azzurri che colpiscono al primo affondo, quando (4’), su un cross da sinistra di Darmian, Scamacca si fa trovare pronto per la deviazione vincente.

I ragazzi di Spalletti attaccano fin dalle prime battute della ripresa con più convinzione, colpendo un palo con Bellanova subito in apertura e raddoppiando al 3’, quando un tacco di Scamacca libera in area Frattesi, bravo e altruista a servire a Raspadori l’assist del 2-0. All’8’ è però il neoentrato Sekulov a riaprire il confronto con un preciso tocco di esterno, mentre dieci minuti più tardi El Shaarawy riporta la Nazionale maggiore sul doppio vantaggio per il definitivo 3-1.

Le parole di Spalletti

”Mi fido dei miei medici, mi hanno detto che è quasi certo che Barella riesca a recuperare per la gara con l’Albania”. Sono la parole di Luciano Spalletti. Il centrocampista dell’Inter è alle prese con un affaticamento muscolare.

Tra le situazioni da monitorare anche quella riguardante il portiere Meret che oggi nel corso del riscaldamento ha accusato un fastidio muscolare.

“Mi prendo tutto il tempo per prendere la decisione più corretta, devo fare alcune valutazioni, comunque domani entro l’ora di cena penso di poter dare l’annuncio”. Così Luciano Spalletti in vista della compilazione della lista ufficiale dei 26 giocatori per l’Europeo.

”Cosa dirò a chi non porterò in Germania? Che mi dispiace. Ho visto tutti a disposizione pur sapendo che qualcuno può restare fuori. Ho un gruppo splendido e questo gruppo è lo stesso cui ricorrerò anche in futuro. Chi non partirà si allenerà comunque”. I ballottaggi riguardano uno tra Provedel e Meret, tra Fagioli e Ricci e tra Zaccagni e Orsolini.