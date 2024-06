Brasile, Endrick regala spettacolo: gol nel recupero e 3-2 al Messico | VIDEO

CalcioWeb

Il Brasile ha battuto 3-2 il Messico in un’amichevole di preparazione alla Coppa America, disputatasi a College Station, in Texas e il grande protagonista è stato il 17enne Endrick che in estate è atteso dal Real Madrid.

L’allenatore dei verdeoro, Dorival Junior, ha schierato una formazione priva di molti dei titolari, inserendo solo nel corso della ripresa Paqueta, lo stesso Endrick e Vinicius Jr.

La partita

Vantaggio del Brasile con Pereira al 5′, poi il raddoppio a inizio ripresa con Gabriel Martinelli, al 9′. I messicani sono riusciti a rimontare con le reti di Quinon, al 28′, e di Martinez al 47′, ma Endrick al 51′ è riuscito a regalare la vittoria alla sua squadra.

Mercoledì l’ultimo test per il Brasile, contro gli Usa, prima dell’inizio della Coppa America.

ENDRICK WHAT A HEADER! 🤯 Vinicius Jr assist. pic.twitter.com/0CH6rWHv74 — TC (@totalcristiano) June 9, 2024