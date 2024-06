Brighton, individuato il sostituto di De Zerbi: è reduce da una promozione

CalcioWeb

Il Brighton ha individuato il profilo dell’allenatore per la prossima stagione dopo l’addio con Roberto De Zerbi: si tratta di Fabian Hürzeler del St Pauli Hamburg. Il 31enne ha portato il club tedesco nella massima serie da campione della seconda divisione e ha rinnovato il suo contratto oltre la stagione a marzo per un periodo non precisato.

La rivista sportiva tedesca Kicker ha affermato che Hürzeler non ha alcuna clausola rescissoria nel suo contratto. È stato promosso da assistente a capo allenatore al St Pauli nel dicembre 2022 e li ha portati al quinto posto con una serie di 10 vittorie consecutive. Nella passata stagione, il St Pauli è rimasto imbattuto nelle prime 20 partite della stagione fino alla vittoria del campionato.