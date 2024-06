Calciomercato, la Salernitana ‘annulla’ il contratto: Candreva verso la Serie A

CalcioWeb

Antonio Candreva è reduce dall’amara retrocessione con la maglia della Salernitana e le ultime prestazioni non sono state di certo all’altezza delle sue qualità. L’ex Inter e Sampdoria non ha bisogno di presentazioni per esperienza e qualità ed è ancora in grado di fare la differenza in un campionato difficile come quello di Serie A.

Il 37enne è legato da un altro anno di contratto con la Salernitana ma la conferma nel campionato di Serie B è da escludere. Il club granata, infatti, ha in mente di attuare una vera e propria rivoluzione dopo la retrocessione con il chiaro obiettivo di ‘alleggerire’ il monte ingaggi.

Il futuro di Candreva

Candreva non dovrebbe avere grossi problemi a trovare il modo di liberarsi dal contratto con la Salernitana. La volontà è in comune: il calciatore gradirebbe giocare in massima categoria e il club granata preferirebbe risparmiare i 400 mila euro da versare entro il 30 giugno per rescindere il contratto.

Poi dall’1 luglio sarà libero e potrà firmare con altre squadre. Secondo le ultime notizie è in una fase avanzata la trattativa con il Monza, alla ricerca di un rinforzo importante da regalare al tecnico Alessandro Nesta.