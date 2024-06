La Fiorentina prova il colpo in casa Juventus: occhi su un potenziale top!

CalcioWeb

“Sappiamo cosa c’è da fare e dove andare a mettere qualcosa. L’attaccante sappiamo quanto determina anche a livello tecnico e di risultati, so bene che a Firenze sono passati attaccanti di valore e che i tifosi vogliano un attaccante importante. Noi cercheremo di fare del nostro meglio, sappiamo dove andare ad attingere. Spero che qualcosa possa arrivare…“. Con queste parole Raffaele Palladino ha evidenziato la priorità attaccante nel calciomercato della Fiorentina.

Mentre i viola tengono in caldo un possibile colpo da 38 milioni di euro, guardano anche ad eventuali alternative che, per certi versi, potrebbero risultare anche complementari. L’ultimo nome caldo nel calciomercato della Fiorentina è quello di Moise Kean, duttile attaccante della Juventus che può giocare sia in fascia che come prima punta.

Kean-Fiorentina, i dettagli dell’operazione

La Fiorentina aveva provato a prendere Kean già lo scorso gennaio, curiosamente anche il Monza, all’epoca allenato da Palladino, aveva chiesto informazioni. Il calciatore incontra il gradimento della dirigenza e dell’allenatore. Attualmente Kean pesa a bilancio intorno ai 17-18 milioni, cifra che la Juventus vorrebbe guadagnare dalla sua cessione. Lo stipendio da 2.5 milioni non sarebbe un problema. Si cerca la soluzione economica che possa andare bene a tutti.

Nonostante la pessima stagione chiusa senza gol, Moise Kean resta comunque un talento relativamente giovane (classe 2000) e con un potenziale ancora non del tutto raggiunto. A Firenze, con meno pressioni rispetto a quelle avute in bianconero, potrebbe trovare un ambiente nel quale crescere, soprattutto maturare, e rilanciarsi anche in ottica Nazionale.